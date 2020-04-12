“Умышленно уничтожает”: Андрей Разин прокомментировал обвинения Агаты Муцениеце в адрес мужа

12.04.2020, 18:09, Разное

Известный музыкант и продюсер Андрей Разин на своей станице в Instagram дал комментарий по поводу обвинений в побоях Агаты Муцениеце своего супруга Павла Прилучного. По мнению шоумена, обращение актрисы к подписчикам является провокацией.

Стоит отметить, что в своей публикации Андрей Разин позиционирует себя как человек, близко знающий обоих супругов. По его мнению, видеообращение, опубликованное Агатой Муцениеце, является провокацией и наговором кинозвезды на своего мужа. Продюсер заявляет, что Павел Прилучный никогда не посмел бы избивать свою жену, поскольку “это выше его достоинства”. С другой стороны, артистка попросту превратила жизнь своего супруга в “сущий ад”, в первую очередь – из-за сильной и необоснованной ревности.

Примечательно, что такое поведение Агаты Муцениеце Андрей Разин в немалой степени объясняет её сложным характером, который в свою очередь, обусловлен её “латвийским происхождением”. В доказательство музыкант привел пример из своей жизни, когда четверо его знакомых, женатых на женщинах из Прибалтики, постигла “неутешительная судьба” Павла Прилучного. Резюмируя свои тезисы, продюсер посоветовал русским мужчинам “десять раз подумать”, прежде чем связывать себя узами брака с дамой прибалтийского происхождения.