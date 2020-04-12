Трамп решил вводить санкции против стран, которые не вывозят своих граждан из США во время пандемии коронавируса

12.04.2020, 17:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп разрешил Госдепартаменту вводить санкции против стран, которые отказываются эвакуировать своих граждан или немотивированно откладывают их эвакуацию из Соединенных Штатов во время пандемии коронавируса. Меморандум Трампа был опубликован 10 апреля на сайте Белого дома.

“Государства, которые отказываются или безосновательно откладывают возвращение своих граждан, подданных или резидентов из США во время пандемии коронавируса, создают неприемлемые риски для здоровья американцев”, – сказано в документе.

Меморандум будет действовать до 31 декабря 2020 года. Он обязывает государственного секретаря США не позже, чем через семь дней после получения уведомления от министерства национальной безопасности, ввести визовые санкции против страны, которая необоснованно отказывается от репатриации своих граждан.

Ограничения против иностранного государства снимаются не позднее, чем через неделю после возобновления вывоза граждан.

Госсекретарь имеет право не вводить санкции “в соответствии с внешнеполитическими интересами Соединенных Штатов”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 12 апреля коронавирусной инфекцией в мире заразилось 1,79 млн человек. Число жертв COVID-19 достигло 110 тыс., излечилось 404 372 человека.

В США коронавирусом инфицирован уже 530 тыс. человек, 20,6 тыс. из них умерли. Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу зараженных и умерших.