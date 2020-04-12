 

В Киево-Печерской лавре подтвердили смерть одного из монахов. СМИ сообщали, что у него коронавирус

12.04.2020, 17:55, Новости дня

В Киево-Печерской лавре подтвердили смерть монаха Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) архимандрита Нектария. Информация об этом появилась 12 апреля на сайте Лавры.

“12 апреля после продолжительной болезни на 74-м году жизни отошел ко Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий (в миру – Коваленко Александр Андреевич). Все знали отца Нектария как лаврского старца, молитвенника, который посещал все богослужения, чуткого духовника, к которому можно было обратиться за помощью в любой момент”, – сказано в сообщении.

Чем болел архимандрит Нектарий, в Лавре не указали.

Сегодня издание Zaxid.net и “24 канал” написали со ссылкой на свои источники в УПЦ МП, что Нектарий умер от коронавируса. Кроме того, по информации СМИ, настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, у которого ранее заподозрили COVID-19, из-за ухудшения самочувствия госпитализирован в Александровскую больницу. Раньше он находился на самоизоляции.

В марте митрополит Павел выступил против закрытия Лавры на карантин.

4 апреля на сайте Киево-Печерской лавры уведомили, что “для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры провела тестирование на наличие заболевания”. Лавру закрыли на карантин.

5 апреля бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза сообщил, что Павел болен коронавирусной инфекцией.

На 9 апреля в Киево-Печерской лавре, по данным мэра Киева Виталия Кличко, зарегистрировали 26 больных COVID-19.

Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Украине 12 апреля достигло 2777, умерло 83 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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