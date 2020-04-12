 

Байден выиграл праймериз на Аляске. Сандерс, снявшийся с гонки, получил 45% голосов

12.04.2020, 17:55, Новости дня

Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы на Аляске, которые состоялись 11 апреля, сообщает The New York Times.

Байден набрал 55% голосов и заручился поддержкой еще 15 делегатов, которые на съезде Демократической партии в августе 2020 года выберут единого кандидата от демократов на президентских выборах.

Как отмечает газета, праймериз на Аляске – первые праймериз Демократической партии, которые состоялись после выхода из гонки сенатора Берни Сандерса, главного соперника Байдена за номинацию от демократов.

Тем не менее фамилия Сандерса (и еще нескольких снявшихся представителей Демпартии) остается в бюллетене. На Аляске Сандерса поддержали 45% из 19 тысяч человек, которые участвовали в голосовании по почте.

Участие Сандерса в праймериз, отмечает NYT, позволит ему заручиться поддержкой определенного количества делегатов на партийном съезде, что даст ему определенные рычаги влияния на партию. При этом Сандерс подчеркивал, что больше не будет бороться за номинацию, и кандидатом от демократов станет Байден, единственный оставшийся в гонке представитель партии.

В ходе предыдущей избирательной кампании в 2016 году Сандерс выиграл кокусы на Аляске у экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Джо Байден и действующий глава государства Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию. Также в выборах участвуют независимые кандидаты и представители других партий, но традиционно основная борьба за Белый дом ведется между кандидатами от главных американский партий – Демократической и Республиканской.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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