“Боруссия” готова предложить 40 млн евро “Валенсии” за Торреса

12.04.2020, 17:54, Новости дня

Полузащитник испанской "Валенсии" Ферран Торрес может продолжить карьеру в немецкой бундеслиге. В услугах 20-летнего футболиста заинтересована дортмундская "Боруссия".

"Шмели" готовы предложить "летучим мышам" 40 миллионов евро. Как сообщает Marca, испанский клуб хочет выручить на продаже футболиста не менее 100 миллионов. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость Феррана в 45 миллионов евро.

Торрес – воспитанник "Валенсии", в составе которой в текущем сезоне принял участие в 35 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач. Также на счету 20-летнего полузащитника 45 матчей и 11 голов за команды сборной Испании различных возрастов, при этом за основную команду он еще не сыграл.