В космосе проведут эксперимент “Вампир”

12.04.2020, 17:54, Новости дня

На многофункциональном лабораторном модуле "Наука", который в 2021 году запустят к МКС, проведут космический эксперимент "Вампир". Об этом рассказал исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по науке Александр Блошенко.

В ходе эксперимента, название которого расшифровывается как "вращающееся магнитное поле", предполагается создание неохлаждаемых матриц с уникальными техническими характеристиками для новейших инфракрасных датчиков. Эти датчики будут использоваться в малых аппаратах дистанционного зондирования Земли, группировка которых будет формироваться в рамках программы "Сфера".

Кристаллы планируется выращивать в условиях невесомости во вращающемся магнитном поле. По словам Блошенко, в результате можно получить кристаллы с высокой степенью однородности свойств, что недостижимо на Земле.

По словам директора департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергея Прохорова, проект программы направят на утверждение в правительство во втором квартале 2020 года. "Сфера" будет включать группировки спутников связи, аппаратов для широкополосного доступа в Интернет и спутников для дистанционного мониторинга Земли на базе малых аппаратов с ИК-нагрузкой. Последние будут заниматься мониторингом ЧС, передает ТАСС.

Запуск модуля "Наука" к МКС запланирован на 2021 год. Среди прочего он способен вырабатывать кислород на шесть человек и регенерировать воду из урины.

Российские космонавты с "Наукой" получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA — ряд работ на станции можно будет выполнять, не выходя в открытый космос.