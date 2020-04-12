В Москве изменен порядок оказания медицинской помощи беременным

12.04.2020, 17:54, Новости дня

В Москве изменился порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам. Как сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения, в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 посещение женских консультаций, а также дневных стационаров и консультативно-диагностических центров временно ограничено.

Теперь прийти в женскую консультацию можно только для постановки на учет по беременности, чтобы сделать ультразвуковое исследование, ввести антирезусный иммуноглобулин, а также при появлении каких-либо жалоб.

Плановые же посещения гинеколога пока придется отложить. Оформить больничный лист или декретный отпуск можно по телефону, так же, по телефону, рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом, если появились вопросы. Принести необходимые анализы мочи могут родственники или знакомые беременной женщины.

В случае появления болей, других признаков недомогания или повышения давления в департаменте здравоохранения рекомендуют вызывать скорую. Бригаду следует незамедлительно вызывать также при появлении первых признаков ОРВИ.

При этом родильные дома Москвы открыты, их сотрудники оказывают женщинам всю необходимую помощь. Ограничения касаются только партнерских родов и посещений родственников.

На прошлой неделе стало известно, что новорожденный ребенок заразился коронавирусом от собственной матери. Девочка стала самой юной пациенткой с COVID-19.