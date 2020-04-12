 

Трамп пообещал “выиграть войну” с коронавирусом

12.04.2020, 17:54, Новости дня

В пасхальном поздравлении американский лидер Дональд Трамп пообещал победить коронавирус. И страна вновь соберется на праздничных богослужениях, добавил он в своем видеообращении твитом.

Трамп признал, что эта Пасха отличается от других, ведь люди вынуждены сохранять дистанцию. Но война будет выиграна.

Одновременно с этим заговорили об ослаблении ограничительных мер. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что можно будет с мая аккуратно и безопасно возвращать некоторые запрещенные сейчас вещи, если ситуация нормализуется.

Несмотря на рекордное количество смертей, ситуация начала выравниваться. Количество интубаций и реанимаций стало снижаться, сообщил Фаучи в эфире CNN.

Фаучи входит в рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, возглавляемую вице-президентом Майком Пенсом.

Вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, ВОЗ 11 марта объявила пандемией.



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