Трамп пообещал “выиграть войну” с коронавирусом
12.04.2020, 17:54, Новости дня
В пасхальном поздравлении американский лидер Дональд Трамп пообещал победить коронавирус. И страна вновь соберется на праздничных богослужениях, добавил он в своем видеообращении твитом.
Трамп признал, что эта Пасха отличается от других, ведь люди вынуждены сохранять дистанцию. Но война будет выиграна.
Одновременно с этим заговорили об ослаблении ограничительных мер. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что можно будет с мая аккуратно и безопасно возвращать некоторые запрещенные сейчас вещи, если ситуация нормализуется.
Несмотря на рекордное количество смертей, ситуация начала выравниваться. Количество интубаций и реанимаций стало снижаться, сообщил Фаучи в эфире CNN.
Фаучи входит в рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, возглавляемую вице-президентом Майком Пенсом.
Вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, ВОЗ 11 марта объявила пандемией.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет