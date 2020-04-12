 

Нарушившего режим самоизоляции Андрея Аршавина заметили в бане с новой девушкой

12.04.2020, 17:53, Разное

Российский футболист, экс-капитан сборной страны Андрей Аршавин снова спровоцировал скандальную ситуацию, нарушив рекомендованный из-за эпидемии коронавируса режим самоизоляции. В Сети появились кадры, сделанные во время отдыха спортсмена в бане в компании новой девушки.
В последнее время разговоры вокруг Андрея Аршавина практически не стихают. Сначала пользователи Сети и пресса обсуждали его расставание с Алесей Казьминой, затем выселение экс-супруги с детьми из квартиры посреди зимы. С введением в стране режима самоизоляции футболист продолжает давать поводы для разговоров, инициировав судебные прения с Юлией Барановской из-за суммы ежемесячных алиментов общим детям, а недавно Аршавин снова «прославился», отдыхая в бане с девушкой по имени Габриэлла. Примечательно, что нарушителя самоизоляции заметили очевидцы, сняли на камеру и поделились кадрами в одном из аккаунтов соцсети Instagram.

Многих фолловеров в очередной раз возмутило «безответственное поведение» Аршавина, нарушающего установленные правила, тем самым ставя под угрозу не только своё здоровье, но и окружающих. О новой пассии футболиста пока известно мало. Так, интернет-портал «СтарХит» пишет, что девушку зовут Габриэлла, она одна воспитывает сына и, по слухам, характеризуется как «женщина низкой социальной ответственности».



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