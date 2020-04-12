 

Эксперты назвали ценные свойства прополиса

12.04.2020, 17:53, Разное

Эксперты рассказали о ценных свойствах прополиса. Природный антибиотик оказывает влияние на клеточные стенки бактерий, но при вирусных инфекциях он бессилен.
Исследования подтверждают, что прополис помогает стимулировать иммунную систему и укрепляет клеточные стенки организма. Также благодаря ему можно стимулировать иммунный ответ, увеличить производство антител и усилить сопротивляемость патогенным бактериям.

Специалисты утверждают, что прополис не является лекарственным препаратом от COVID-19, но его употребление окажет положительное влияние на организм. Его антибактериальное свойство поможет уничтожить распространение болезнетворных инфекций.

Не стоит забывать, что у продукта имеются противопоказания. Перед применением необходимо получить консультацию доктора.



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