Эксперты назвали ценные свойства прополиса
12.04.2020, 17:53, Разное
Эксперты рассказали о ценных свойствах прополиса. Природный антибиотик оказывает влияние на клеточные стенки бактерий, но при вирусных инфекциях он бессилен.
Исследования подтверждают, что прополис помогает стимулировать иммунную систему и укрепляет клеточные стенки организма. Также благодаря ему можно стимулировать иммунный ответ, увеличить производство антител и усилить сопротивляемость патогенным бактериям.
Специалисты утверждают, что прополис не является лекарственным препаратом от COVID-19, но его употребление окажет положительное влияние на организм. Его антибактериальное свойство поможет уничтожить распространение болезнетворных инфекций.
Не стоит забывать, что у продукта имеются противопоказания. Перед применением необходимо получить консультацию доктора.
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