 

РЖД отменили 32 поезда дальнего следования

12.04.2020, 17:53, Новости дня

В связи с ситуацией с распространением коронавируса и снижением спроса РЖД с 15 апреля временно отменяет 32 поезда дальнего следования, еще по 32 маршрутам сокращается периодичность курсирования.

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

До этого РЖД отменили поезда в соседние страны, также были временно отменены поезда в Калининград.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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