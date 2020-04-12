 

Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 10 тысяч человек

12.04.2020, 17:48, Новости дня

В Великобритании от коронавируса умерло более 10 тыс. человек, эта пятая страна в мире, где число жертв превысило эту отметку, следует из данных британского минздрава.

«Из 282 тыс. 374 человек, у которых были взяты анализы, у 84 279 они дали положительный результат. По состоянию на 17.00 (19.00 мск) 11 апреля 10 тыс. 612 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли», – передает ТАСС сообщение минздрава.

Отметку в 10 тыс. жертв до этого преодолели Италия, Испания, США и Франция.

Между тем, в воскресенье из больницы выписали премьер-министра Британии Бориса Джонсона, которого направляли в реанимацию после обнаружения коронавируса.

По числу заразившихся Великобритания в субботу находилась на седьмом месте.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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