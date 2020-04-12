 

Минэнерго предрекло сохранение неблагополучной ситуации на рынке нефти до конца года

12.04.2020, 17:48, Новости дня

Неблагополучная ситуация на мировом рынке нефти сохранится как минимум до конца 2020 года, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в эфире «России-1».

«Я думаю, что мы будем достаточно долго выходить из той ситуации, которая складывается сегодня на нефтяном рынке. Как минимум до конца этого года в лучшем случае», в – передает его слова ТАСС.

Он также выразил надежду, что в ближайшие дни сделка по сокращению добычи нефти будет согласована и подписана.

Новак подчеркнул, что позиция РФ по продлению предыдущей сделки ОПЕК+ на заседании в марте была абсолютно правильной, и время это показало. Также он выразил мнение, что действия Саудовской Аравии по увеличению добычи были иррациональными, Россию очень сложно потеснить на рынке нефти.

Ранее в Кремле заявили, что весь мир нуждается в договоренностях ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, без них на рынке энергоносителей будет ценовой хаос.

Все страны ОПЕК+ согласовали сделку, кроме того, президент США Дональд Трамп также подтвердил, что США согласились снизить добычу нефти.



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