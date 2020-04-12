 

Новак дал прогноз по ценам на бензин в России

12.04.2020, 17:48, Новости дня

Рост цен на топливо в РФ в 2020 году будет не выше инфляции, возможно сохранение на текущем уровне, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Он добавил, что запрет на ввоз дешевого бензина в Россию предлагается как антикризисная мера на шесть месяцев, она вынужденная, передает РИА «Новости».

Новак также предрек сохранение неблагополучной ситуации на рынке нефти до конца года.

Ранее сообщалось, что за первую неделю апреля в РФ на 18,9% снизилось производство бензина пятого экологического класса.

6 апреля СМИ сообщали, что правительство может временно запретить импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок.



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