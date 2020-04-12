 

Инвалиды решили напомнить “уставшим” от карантина о своих проблемах

12.04.2020, 17:45, Разное

Флешмоб #вируснедоступнойсреды запущен в соцсети ВКонтакте Дианой Халиковой, активисткой из Рязани, передвигающейся на инвалидной коляске. Цель акции привлечь внимание к проблемам прикованных к креслу людей и рассказать тем, кто рефлектирует по поводу нескольких дней в домашнем заточении, каково приходится людям с ограниченными возможностями на протяжении всей своей жизни.
 
“Мы больны вирусом, от которого не умрём. Но наш карантин пожёстче, чем пара недель без суши, кино и прогулок. #вируснедоступнойсреды имеет ещё и кучу симптомов, о которых лучше не знать…” – написала на своей странице ВКонтакте Халикова. Флешмоб подхватили другие пользователи соцсети, призывая сидящих в карантине людей не отчаиваться и вспомнить, что рядом немало людей, у которых обычные бытовые манипуляции, доступные большинству, занимают по несколько часов.

“Сейчас очень многие страдают, не зная, как жить во время карантина. Но, что если вся жизнь «карантин?» Вся жизнь – сплошные ограничения? Но тем не менее и это тоже жизнь. Просто, обычные люди ходят через двери, а я пробиваю стены”,   – написала поэтесса Костяника Лобода, также лишённая возможности передвигаться без коляски.

Участники флешмоба не ждут материальной поддержки, а лишь просят внимательнее относиться к чаяниям людей с ограниченными возможностями, например, не перегораживать пандусы для инвалидов и не парковаться напротив съездов с тротуара.  



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