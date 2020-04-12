 

Эпидемиологи рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через питьевую воду

12.04.2020, 17:30, Разное

Из-за пандемии коронавируса появилось большое количество слухов, касающихся возможности заражения недугом посредством питьевой воды. По словам эпидемиологов, речь идёт о типичном мифе.
На данный момент медицинская наука знает лишь о двух путях распространения COVID-19: воздушно-капельном и контактно-бытовом. При этом, на практике пока не встречались случаи заражения болезнью из-за питьевой жидкости. Впрочем, чтобы снизить вероятность инфицирования исследователи рекомендуют пить бутилированную или кипячёную воду. Эксперты напоминают, что коронавирус может передаться человеку в случае попадания в воздух микрочастиц с патогеном. Вирус же попадает в воздух вследствие кашля или чихания, а также разговоров. В связи с этим, в мире сейчас популярен лозунг «социального дистанцирования».

Очень распространены случаи, когда люди заражаются COVID-19, дотронувшись к поверхности, с которой ранее контактировал больной, а затем касаются рукой лица, губ или глаз. В заключении эпидемиологи напомнили о важности длительного мытья рук с мылом, так как оно очищает от вируса.



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