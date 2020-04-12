Фирма LG выпустит смартфон с уникальным дизайном

12.04.2020, 17:30, Разное

Фирма из Южной Кореи LG в своем пресс-релизе сделала анонс выхода своего нового смартфона LG Velvet. Новинка будет иметь кардинальные отличия своего внешнего вида от прежних предшественников.

В настоящее время компанией пока не обнародованы технические характеристики изделия, однако главным слоганом нового устройства послужит акцент на особенности дизайна. В частности, фронтальной камере присуща большая схожесть с дождевой каплей. В свою очередь, рамки дисплея будут иметь загнутую по краям конфигурацию. Эксперты предполагают, что гаджет представит средний ценовой сегмент и, скорее всего, будет оснащен процессором Snapdragon 765. По сведениям инсайдеров, презентация новинки намечена на середину мая.

Примечательно, что при поиске названия бренд решил отказаться от буквенно-цифрового обозначения в пользу “знакомого и выразительного названия”, которое поможет пользователю понять суть девайса, наиболее соответствующую его индивидуальным чертам. Таким образом, название Velvet будет ассоциировано с образом, включающим глянцевую гладкую поверхность и исключительную плавность переходов.