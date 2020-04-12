В кризисные годы популярность власти обычно растёт — однако Трамп остаётся исключением

12.04.2020, 17:27, Новости дня

Кризисные времена, как правило, приводят к тому, что авторитет власти в глазах населения растёт, пишет Stern. И действительно, из-за коронавируса сейчас вырос рейтинг многих лидеров в западных странах. Исключением является Дональд Трамп: по мнению издания, одна из причин заключается в том, что многие американцы не считают его подходящим человеком для урегулирования кризиса такого рода.



Reuters

«Сплотиться вокруг флага»: так американцы называют эффект, когда в сложные времена народ начинает поддерживать власти, пишет Stern. Сейчас такая тенденция отмечается почти во всех западных странах, но не в самих США.

Как пишет издание, рейтинги Дональда Трампа не были заоблачными с самого начала его правления, однако ввиду процветающей экономики большая часть американцев была удовлетворена работой президента. В середине марта в США разразилась эпидемия коронавируса — и уровень доверия к Трампу поначалу резко возрос: однако, согласно новейшим опросам, популярность президента США вновь снижается до уровня трёхлетней давности.

По словам Патрика Мюррея, эксперта из университета Монмут, подобный тренд является необычным. «Впрочем, это многое говорит о нежелании, либо неспособности Трампа извлечь политический капитал из сложившейся ситуации», — приводит издание слова Мюррея.

Stern отмечает, что другие американские лидеры всегда набирали популярность в кризисные годы: рейтинг Джона Кеннеди во время Карибского кризиса достигал 74%, Джорджа Буша — старшего в годы первой иракской войны — 87%, а Буш-младший какое-то время после терактов 11 сентября имел поддержку у 90% населения.

При этом отсутствие роста популярности Трампа не объясняется отсутствием воинственной риторики: напротив, Трамп активно её использует, пишет издание. Stern считает, что одной из причин стал иммунолог и советник администрации Трампа Энтони Фаучи, чьё выражение лица во время пресс-конференций президента многие расценили как неприятие мер Трампа. Как отмечает издание, поначалу многие американцы были довольны тем, что Трамп, после долгого промедления, наконец лично взялся за антикризисный менеджмент, однако теперь они считают, что он не является подходящим человеком для работы по устранению кризиса подобного рода.

Пока кризис будет продолжаться, уровень популярности Трампа может колебаться в разные стороны, отмечает Stern, однако, по мнению социолога Нила Ньюхауса, у населения уже есть сложившееся мнение о Трампе, и он ничего не может с этим сделать.