Джордж и Амаль Клуни потратили 110 тысяч долларов на кукольный дом для детей

12.04.2020, 17:18, Разное

Близняшкам Элле и Александру, которые появились у голливудской пары два года назад, несказанно повезло с родителями. Ведь мало какие мама с папой согласятся потратить на ваш кукольный домик порядка 110 тысяч долларов, снабдить его лужайкой с красивым забором, полностью функционирующей кухней и даже настоящей водопродовной системой. Все вышеперечисленное, по сообщениям западных изданий, организовали для своих детей Джордж и Амаль Клуни. Более того — для оформления всей это кукольной красоты пара позвала не какого-то безымянного дизайнера, а специалистов Барбару Батлер и Майкла Смита, которые занимались оформлением Овального офиса в Белом доме в период правления Барака Обамы. Все эту информация сообщили изданию The Sun анонимные источники, а также добавили:

Да, это экстравагантно, но Джордж и Амаль всегда хотят всего самого лучшего, в том числе и для своих детей. Вместе с тем, они также стремятся, чтобы Элла и Александр не воспринимали все как должное и были благодарными мальчиком с девочкой.

Джордж и Амаль Клуни

Получится ли звездным родителям выполнить этот пункт при воспитании близняшек — говорить пока еще рано. Кстати, помимо отделки кукольного домика детей, пара сейчас вплотную занята обустройством и собственого, уже реального, особняка. В ближайшее время они планируют потратить порядка одного миллиона и двухсот тысяч долларов на благоустройство своего дома в Калифорнии: построить новый бассейн, а также добавить больше жилых помещений для прислуги.

Впрочем, уличать актера и его супругу в излишней расточительности на себя любимых не стоит. Не так давно Джордж и Амаль выписали крупный чек на такое благое дело как борьба с последствиями пандемии коронавируса: пара пожертвовала на это порядка одного миллиона долларов из личных фондов. По сообщениям издания Deadline, эту сумму они разбили на шесть частей, каждая из которых пошла на поддержку той или иной организации, которые сейчас терпят убытки из-за простоя индустрии и всеобщего карантина. Так, 300 тысяч долларов из этого миллиона ушли в поддержку Национальной системы здравоохранения Великобритании, а также в больницы итальянской Ломбардии (в этом регионе, на озере Комо расположен дом Джорджа Клуни). А 250 тысяч были перенаправлены уже в Лос-Анджелес — в фонд мэра города и Фонд кино и телевидения.

Вилла Джорджа Клуни на острове Комо

Сами Джордж и Амаль сейчас находятся в Калифорнии, в своем особняке в Лос-Анджелесе, где и проживают с маленькими Эллой и Александром. 6 июня близнецам исполнится 3 года.