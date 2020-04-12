Премьер-министр Борис Джонсон выписан из больницы

12.04.2020, 17:18, Разное

Неделю назад на личной странице британского премьер-министра появились неутешительные новости: его срочно госпитализируют в лондонскую больницу Святого Томаса из-за тяжелого течения заболевания COVID-19. Спустя некоторое время также стало известно, что состояние Бориса Джонсона оценивается как крайне тяжелое и что его подключили к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких. Однако семь дней спустя министр пошел на поправку и теперь, как сообщает телеканал Sky News, он покинул клинику.

Борис Джонсон выписан из больницы, но к исполнению своих обязанностей сразу же не вернется, а продолжит дома лечение от коронавируса,

— сообщили из кабинета министров на Даунинг-стрит

Борис Джонсон

Восстанавливаться после тяжелой болезни премьер-министр будет в резиденции “Чекерc” в графстве Бакингемпшир под Лондоном, а его обязанности тем временем будет исполнять министр иностранных дел Доминик Рааб. Не известно, в какой момент к Джонсону присоединиться его возлюбленная, 32-летняя Кэрри Саймонд, которая уже успела поделиться радостной новостью в своем Twitter:

Мне не хватит слов, чтобы поблагодарить нашу Национальную систему здравоохранения. Работники больницы Святого Томаса невероятны. Я никогда не смогу отплатить вам всем должным образом и никогда не устану благодарить вас. На прошлой неделе было немало по-настоящему беспросветных моментов. Мое сердце — с теми, кто переживает те же эмоции, через которые прошла я; с теми, кто также беспокоится за своих близких. И спасибо большое всем, кто присылал мне слова поддержки. Сегодня я чувствую себя невероятно счастливой.

Напомним, 10 дней назад премьер-министр уже говорил о своем положительном тесте на коронавирус, но уверял, что главная болезнь 2020 года протекает у него практически бессимптомно и не мешает ему работать в самоизоляции. Однако 3 апреля стало известно, что температура Бориса Джонсона остается повышенной, а уже вечером 5 числа его госпитализировали. Кэрри Саймондс (которая к тому же сейчас находится в положении) также обнаружила у себя симптомы коронавируса, о чем сама же сообщила в Twitter, добавив к своему сообщению ссылку на руководство по поведению при болезни от Королевского колледжа.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс