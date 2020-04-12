Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы
12.04.2020, 16:10, Новости дня
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, куда он попал из-за того, что был инфицирован коронавирусом COVID-19. Об этом изданию SkyNews рассказал официальный представитель премьера. Он уточнил, что Джонсон по настоянию врачей пока не вернется к работе.
BBC сообщает, что Джонсон будет восстанавливаться после больницы в своей резиденции Чеккерс. После выписки британский премьер заявил, что обязан жизнью медикам. Изначально Джонсон со скепсисом относился к масштабам распространения заболевания.
О том, что у Бориса Джонсона был обнаружен коронавирус COVID-19, стало известно в конце марта. Он продолжал руководить страной, находясь в самоизоляции в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Но через 10 дней его госпитализировали, а позже поместили в отделение интенсивной терапии. Там он провел три дня. В правительстве подчеркивали, что медики не прибегали к использованию искусственной вентиляции легких.
В конце марта британское правительство ввело общенациональный карантин. В четверг было объявлено, что он продлится как минимум до 19 апреля.
Всего в Великобритании, по последним данным, зафиксировано почти 79 тысяч случаев заражения COVID-19. Почти 10 тысяч пациентов умерли.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет