Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы

12.04.2020, 16:10, Новости дня

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, куда он попал из-за того, что был инфицирован коронавирусом COVID-19. Об этом изданию SkyNews рассказал официальный представитель премьера. Он уточнил, что Джонсон по настоянию врачей пока не вернется к работе.

BBC сообщает, что Джонсон будет восстанавливаться после больницы в своей резиденции Чеккерс. После выписки британский премьер заявил, что обязан жизнью медикам. Изначально Джонсон со скепсисом относился к масштабам распространения заболевания.

О том, что у Бориса Джонсона был обнаружен коронавирус COVID-19, стало известно в конце марта. Он продолжал руководить страной, находясь в самоизоляции в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Но через 10 дней его госпитализировали, а позже поместили в отделение интенсивной терапии. Там он провел три дня. В правительстве подчеркивали, что медики не прибегали к использованию искусственной вентиляции легких.

В конце марта британское правительство ввело общенациональный карантин. В четверг было объявлено, что он продлится как минимум до 19 апреля.

Всего в Великобритании, по последним данным, зафиксировано почти 79 тысяч случаев заражения COVID-19. Почти 10 тысяч пациентов умерли.