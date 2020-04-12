«Через 12 суток всё нормализуется»: Психолог опроверг вред самоизоляции для психики на примере космонавтов

12.04.2020, 17:09, Разное

Многие российские граждане, привыкнув к активному образу жизни, теперь, находясь в режиме самоизоляции из-за мировой эпидемии вируса COVID-19, боятся, что это негативно отобразится на их психике. Психолог Вадим Гущин назвал такие опасения заблуждением, приведя в пример космонавтов.

По словам заведующего лабораторией когнитивной и социальной психологии ИМБП, на протяжении 40 лет занимающегося психологической подготовкой людей перед их полётом на МКС, немало граждан в условиях социального дистанцирования в связи с карантином ощущают себя почти так же, как и многие космонавты на орбите или в рамках тренировочных экспериментов по самоизоляции. Причина, по которой подобное состояние кажется невыносимым, заключается в пресыщенности современного человека общением, считает эксперт. Однако продолжительность острого периода адаптации к невозможности покинуть свой дом составляет не более 12 суток, после чего человек уже может спокойно переждать месяц в квартире, крайне редко выходя из неё.

Психолог добавил: нервной системе человека постоянно требуется приток новой информации, а при снижении объёма и разнообразия внешних стимулов падает эффективность работы нейронов. Чтобы этому противодействовать, специалист рекомендует заниматься работой в удалённом режиме, составлять распорядок дня и придерживаться его, а также не игнорировать физические нагрузки, интенсивность которых всё же не должна быть высокой.