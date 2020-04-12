 

В Москве оштрафовали за нарушение режима изоляции едва не выпавшего из окна 15-го этажа мужчину

12.04.2020, 16:09, Разное

Сегодня, 12 апреля, стало известно об инциденте, произошедшем в юго-восточном районе Москвы. Сначала представители правоохранительных органов спасли едва не выпавшего из окна 15-го этажа мужчину, а затем оштрафовали его за нарушение рекомендованного в столице из-за коронавируса режима изоляции.
По информации столичного ГУ МВД, в одно из отделений полиции поступило сообщение от случайных очевидцев, заметивших на ул. Рождественской висящего за окном многоэтажного жилого дома мужчину. Впоследствии оказалось, что житель Москвы 36-летнего возраста ради «эффектного» снимка залез на окно и поскользнулся, но каким-то образом ему удалось зацепиться за карниз, а находящаяся в этот момент в жилье жительница успела схватить его за руки, предупредив падение с высоты 15-го этажа.

Полицейские, прибывшие по сигналу, спасли мужчину, но в ходе установления деталей инцидента оказалось, что он нарушил режим самоизоляции и находился не в своей квартире, а в стоящем по соседству доме. На нарушителя был составлен протокол за административное правонарушение.



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