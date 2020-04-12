 

Андрей Черкасов заступился за беременную Алену Савкину

12.04.2020, 17:09, Разное

Андрей Черкасов встал на защиту Алены Савкиной в Instagram. Ведущий вспомнил, что сестру Ольги Рапунцель оставили беременной.
Алену Савкину стали часто критиковать недоброжелатели, а также порицать за неприличное поведение. За нее начал заступаться Андрей Черкасов. Под ее постом он напомнил подписчикам о том, что сестра Ольги Рапунцель испытала на себе измену Ильи Яббарова. Он сообщил, что участницу «Дом-2» оставили беременной и заставили наблюдать за жизнью бывшего молодого человека с другой девушкой.

Андрей Черкасов отмечает, что прошлое Алены Савкиной не может оправдать ее теперешнее поведение, но он считает это следствием психологической травмы. Подписчики удивились действиям ведущего, ведь раньше он не защищал сестру Ольги Рапунцель и критиковал ее поступки.



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