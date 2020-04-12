На конкурсе «Большая перемена» стартовала космическая неделя

12.04.2020, 17:08, Новости дня

Началась тематическая неделя всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». В сообществе конкурса «ВКонтакте» всю недели участники смогут узнать, как готовятся к полету космонавты, как работают ученые на МКС, а также получат возможность принять участие в челленджах на тему космоса.

Мероприятия проходят при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

В День космонавтики в прямом эфире состоялась встреча школьников с летчиком-космонавтом, Героем РФ – Сергеем Рязанским, который дважды летал в космос и провел на орбите в общей сложности более 300 суток. В ходе онлайн-лектория «То, что вы хотели узнать, но боялись спросить о космосе» космонавт ответил на вопросы участников конкурса.

Сергей Рязанский рассказал о том, что в детстве совсем не мечтал стать космонавтом – он хотел быть ученым-биологом и связать свою жизнь с природой. После окончания университета будущий космонавт работал с биоспутниками и медицинским сопровождением космических полётов. Свой первый полет Сергей Рязанский ждал 10 лет.

«Космонавты постоянно готовятся, тренируются, какой бы ни была их базовая специальность. В итоге должен получиться универсальный специалист, который может при необходимости починить приборы на станции, провести научные эксперименты, запрограммировать компьютер и многое другое. Поэтому учеба всегда очень интенсивная, разнообразная и интересная», – сообщил космонавт.

Сергей Рязанский рассказал школьникам, что совершил 4 выхода в открытый космос, а самый рекордный был длительностью более 8 часов.

«С профессиональной точки зрения выходы в открытый космос – это очень интересная и тяжелая работа. Но плюс – это красивая работа, потому что мы работаем и днем, и ночью. Одна орбита – это 90 минут. 45 минут – день, 45 минут – ночь. Получается, что каждые 45 минут у тебя чередуются закат и восход солнца, закат и восход луны. Поэтому космос – это очень романтично», – сказал он.

Школьники задавали Сергею Рязанскому много вопросов о его работе и получали откровенные ответы: «зачем космонавты берут с собой игрушки в космос?», «что самое вкусное из еды космонавтов?», «какими данными должен обладать человек, чтобы попасть в космонавтику?» и многое другое.

На вопрос о взаимоотношениях в команде на станции Сергей отметил, что космонавты на МКС – это одна большая семья.

«Когда ты каждый день находишься в самоизоляции с одним коллективом, то вы становитесь большой семьей. Ты прекрасно знаешь их семью, их жен, детей, родителей. Передаешь им привет, спрашиваешь, как у них дела. Если есть какие-то сложности, то обязательно поддерживаешь своего напарника. Мы все в одной лодке. Мы все живем и работаем вместе, поэтому обязательно надо друг друга уважать и поддерживать. Так что, если вы находитесь дома в самоизоляции, поддерживайте своих друзей, родителей – это очень важно», – заключил космонавт.

Напомним, что в течение недели в сообществе всероссийского конкурса «Большая перемена» ВКонтакте состоятся онлайн-занятия, посвященные секретам жизни в изоляции, питанию космонавтов и физической подготовке, которую они проходят перед полетом. Кроме того, школьники смогут принять участие в викторинах о космосе и узнать, какие «космические» технологии используются на Земле.

Самые активные участники конкурса получат призы – книгу с автографом Сергея Рязанского, домашний планетарий, телескоп и др.

Конкурс «Большая перемена» — это возможность для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПремена.онлайн до 23 июня. В конкурсе уже принимает участие более 55 тыс. школьников из всех регионов страны.

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. 31 марта, стартовал первый этап конкурса – тестирования. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут по 23 июня, все задания будут доступны. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк России, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.