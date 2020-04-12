 

«Волонтеры Победы» запустили всероссийскую акцию ко Дню Космонавтики в новом формате

12.04.2020, 17:08, Новости дня

Ежегодно 12 апреля в День Космонавтики «Волонтеры Победы» проводят акцию «Улыбка Гагарина», которая стала излюбленной и долгожданной для многих активистов движения. В этот день тысячи людей в РФ публикуют в социальных сетях коллаж из фотографий Юрия Гагарина и личной, дублирующей его улыбку.

В этом году акция проходит в новом расширенном формате: Волонтеры Победы подготовили онлайн-квест «Первый. Космический», интернет-эстафету #улыбканетолькогагарина и новый образовательный блок на платформе Skill Cup, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Цель нашей акции – сохранить историческую память, популяризировать современные достижения в космической сфере и сформировать чувства гордости за свою страну. В этом году мы создали целых три интерактивных формата, которые позволят узнать больше об истории Советского Союза и России», – рассказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Провести время с пользой и поучаствовать в акции может любой желающий. Каждый формат включает в себя познавательный и игровой аспекты: это дуэли на цифровой платформе, фотоэстафета, викторина с чат-ботом и многое другое. За выполненные задания участники будут награждены сертификатами и космическими обоями для смартфона.

«Меня зацепил формат #улыбканетолькогагарина, уверена эта эстафета привлечет еще больше людей, чем в прошлом году. Я обязательно выложу свою фотографию с улыбкой как у Гагарина и расскажу о его космических достижениях. Здорово, что есть такая замечательная возможность и повод – напомнить о достижениях нашей Родины!» – поделилась активист движения Александра Кашаева.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / “Мальчик родился, хорошенький”. Отоларинголог из Киева приняла роды в самолете

04.02 / Не в числах кроется зло: Поклонская высказалась о новых автономерах с “числом зверя”

04.02 / Китайское антидопинговое агентство остановило работу из-за вируса

18.02 / Сингапур планирует крупнейший дефицит бюджета с 1997 года

11.03 / Определена самая уязвимая для кибермошенников категория россиян

17.03 / Кабмин Украины поручил Минздраву обеспечить временное прекращение проведения плановых операций и госпитализаций

25.02 / Башкирский чиновник объяснил, почему обматерил посетителя

10.03 / В РСТ сравнили влияние коронавируса и падения рубля на спрос

26.03 / Неожиданные последствия карантина в Париже — меньше шума и чище воздух

06.04 / Количество поправок к законопроекту о банках превысило 13 тысяч

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска