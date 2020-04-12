«Волонтеры Победы» запустили всероссийскую акцию ко Дню Космонавтики в новом формате

12.04.2020, 17:08, Новости дня

Ежегодно 12 апреля в День Космонавтики «Волонтеры Победы» проводят акцию «Улыбка Гагарина», которая стала излюбленной и долгожданной для многих активистов движения. В этот день тысячи людей в РФ публикуют в социальных сетях коллаж из фотографий Юрия Гагарина и личной, дублирующей его улыбку.

В этом году акция проходит в новом расширенном формате: Волонтеры Победы подготовили онлайн-квест «Первый. Космический», интернет-эстафету #улыбканетолькогагарина и новый образовательный блок на платформе Skill Cup, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«Цель нашей акции – сохранить историческую память, популяризировать современные достижения в космической сфере и сформировать чувства гордости за свою страну. В этом году мы создали целых три интерактивных формата, которые позволят узнать больше об истории Советского Союза и России», – рассказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Провести время с пользой и поучаствовать в акции может любой желающий. Каждый формат включает в себя познавательный и игровой аспекты: это дуэли на цифровой платформе, фотоэстафета, викторина с чат-ботом и многое другое. За выполненные задания участники будут награждены сертификатами и космическими обоями для смартфона.

«Меня зацепил формат #улыбканетолькогагарина, уверена эта эстафета привлечет еще больше людей, чем в прошлом году. Я обязательно выложу свою фотографию с улыбкой как у Гагарина и расскажу о его космических достижениях. Здорово, что есть такая замечательная возможность и повод – напомнить о достижениях нашей Родины!» – поделилась активист движения Александра Кашаева.