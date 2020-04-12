 

Москвичей предупредили о мошенничестве с цифровыми пропусками

12.04.2020, 17:08, Новости дня

Предложения в соцсетях оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве являются мошенничеством, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

«Накануне старта оформления цифровых пропусков для передвижения по Москве в интернете активизировались мошенники. Так, в «Телеграме» появился бот, который предлагает горожанам оформить пропуск через мессенджер. Он запрашивает номер телефона и персональные данные гражданина, необходимые для оформления цифрового пропуска, в том числе паспортные. Также предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях», – передает ТАСС сообщение департамента.

Накануне компания Group-IB, занимающаяся предотвращением кибератак, также сообщила о рассылке от мошенников, которые от лица ФСИН якобы просят заплатить штраф за нарушение самоизоляции.

До этого был опубликован список рекомендаций для пользователей, помогающий не попасться на уловки мошенников в Сети в период распространения коронавируса.



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