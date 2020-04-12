В Санкт-Петербурге разыскивают пожилого лысого педофила в плаще

12.04.2020, 16:53, Разное

В Санкт-Петербурге ведутся поиски пожилого лысого педофила, разгуливающего по улице в плаще. Под ним у него нет никакой одежды, о чем пояснила 15-летняя пострадавшая, столкнувшаяся с ним во время выгула собаки.

В полицию о нападении пожилого извращенца заявила 45-летняя жительница города Санкт-Петербург. По словам матери потерпевшей, во время прогулки к ее дочери подошел незнакомый житель возрастом 60 лет. Характерной чертой его внешности оказалась лысина. Эксгибиционист распахнул свой плащ, под которым не было никакой одежды, а затем быстро покинул место преступления.

Мать пострадавшей отметила, что ее дочь не нарушала режима самоизоляции, объявленного в Санкт-Петербурге. На улице она выгуливала свою собаку, находясь рядом с домом.