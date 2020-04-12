Флагман Huawei Mate 40 получит широкоугольную камеру без искажений

12.04.2020, 16:50, Новости дня

Китайский аналитик высказал версию, что новый флагманский смартфон Huawei Mate 40 будет выполнен на архитектуре HiSilicon Kirin 1020.

Кроме того, особенностью данного аппарата станет то, что в нем применят систему камер FreeForm. Также ранее эксперты высказывали версию, что платформа Kirin 1020 станет преемником для устаревшей Kirin 990. Благодаря такой особенности станет возможным достичь увеличения производительности аппарата практически наполовину.

Что касается новой системы камеры, то с ее помощью качество изображения на широкоугольный объектив значительно улучшится. Также прогнозируется избавление от «рыбьего глаза», который свойственен большинству флагманов, оснащенных специальным объективом, имеющим некоторые недостатки.