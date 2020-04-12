Новым LG VELVET станет первым смартфоном LG с уникальным дизайном

12.04.2020, 16:50, Новости дня

Южнокорейская компания LG рассекретила дизайн новых смартфонов, однако точные характеристики не назывались.

Вместе с тем появились официальные сведения, что первой новинкой станет модель под названием LG Velvet. Аппарат получит стильный дизайн, а также плавные переходы по краям. Смартфон имеет стеклянные поверхности спереди и сзади, тогда как рамка предложена в металлическом исполнении. Несмотря на то, что большинство современных флагманов имеют схожий вид, новинка LG Velvet сможет удивить своей индивидуальностью.

Разработчики пока не называют никаких подробностей о производительности смартфона, тогда как и его ценник пока остается засекреченным. Официальная премьера данного аппарата состоится 15 мая.