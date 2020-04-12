Беременным в Москве временно ограничили посещение женских консультаций

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12.04.2020, 16:48, Новости дня

В Москве временно ограничивается посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений, беременным предписано соблюдать особый режим самоизоляции, информирует департамент здравоохранения Москвы.

«В столице изменился порядок оказания медицинской помощи беременным. Посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений для них временно ограничивается. Такие меры приняты в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Будущие мамы должны соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения инфекцией COVID-19», – передает ТАСС сообщение департамента.

В РФ за сутки подтвердили 2 тыс. 186 новых случаев коронавируса, в Москве – 1,3 тыс. случаев. Всего в стране зафиксировано 15 тыс. 770 вирус-положительных. В мэрии столицы заявили, что на второй неделе самоизоляции жители стали нарушать установленные правила, чаще покидая дома.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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