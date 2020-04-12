 

В Ульяновске решили высадить 1488 кустарников к 75-летию Победы

12.04.2020, 16:42, Новости дня

Власти города уже объяснили, что с праздником 9 Мая решение не связано.

В Ульяновске приняли решение высадить 1488 кустарников к 75-летию Победы, сообщает сайт администрации города.

Почему в преддверии праздника 9 Мая это удивило и разгневало многих пользователей социальных сетей. Дело в том, 1488 — это цифровой символ нацистского приветствия. Число 14 — число слов в двух нацистских лозунгах, придуманных неонацистом Дэвидом Лэйном из организации The Order, а 88 — обозначает две восьмые буквы латинского алфавита H, то есть HH, что обозначает Heil Hitler (Хайль Гитлер), приветствие в фашистской Германии.

Решение о 1488 кустарниках мэр Ульяновска Сергей Панчин принял в рамках плана по благоустройству города в весенне-летний сезон 2020 года. План был представлен губернатору Ульяновской области Сергею Морозову

«В этом году две знаменательные на юбилейные даты: 150 лет со дня рождения В. И. Ленина и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Мы должны хорошо подготовиться и достойно отметить эти даты», — сообщил градоначальник. Также он добавил, что в честь Дня Победы в городе посадят 100 тысяч тюльпанов, высаженных осенью 2020 года.

Власти Ульяновска 11 апреля прокомментировали скандальный эпизод. Они попросили не связывать высадку 1488 кустов с юбилеем Победы. В обновленном пресс-релизе говорится, что 1488 кустарников планируют посадить в течение всего года и «цифра никаким образом не связана с юбилеем Победы».

В апреле 2017 года число 1488 также мелькнуло в общественной повестке в связи с Днем Победы – на парад в Ростове-на-Дону было решено вывести 1488 военнослужащих.

Напомним, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не спешит ограничивать перемещение граждан в разгар пандемии, из-за чего к главе региона обратился с открытым заявлением журналист Михаил Белый.

В феврале в Ульяновске школьник ранил кухонным ножом свою учительницу.

Ранее стало известно, что в Иркутской области из психбольницы сбежали шестеро пациентов.



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