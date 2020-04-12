 

В Москве любитель пьяных селфи выпал с 15 этажа и висел на руках 15 минут

12.04.2020, 16:42, Новости дня

Мужчину оштрафуют за нарушение режима самоизоляции.

В московской Некрасовке 12 апреля житель по имени Антон чуть не погиб, делая селфи. Компания выпивала в квартире на улице Рождественской, а затем один из участников решил сфотографироваться и полетел с 15-го этажа.

Он успел схватиться за карниз и висел так около 15 минут. При этом его держала сожительница, не давая упасть. Выпавшего вытащили подоспевшие на помощь сотрудники ГИБДД.

В ходе опроса 36-летний житель сообщил, что находился в гостях, а живет в соседнем доме. В отношении него составлен административный протокол за нарушение режима самоизоляции”

А в марте 2020 года селфи на фоне трупов кончилось увольнением майора и лейтенанта полиции по району Щукино по Москве.

Напомним, что в ночь на 12 апреля из психбольницы в Иркутской области сбежали шесть пациентов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / В Москве продлили действие режима домашнего лечения пациентов с COVID-19

09.03 / “Вот сейчас мы им покажем!” СМИ пишут, что инициатором разрыва сделки России с ОПЕК был Сечин

25.03 / Деньги на фильм Симоньян и Кеосаяна “Крымский мост” дал Ротенберг

16.03 / По нацпроекту «Жилье и городская среда» 37 тыс. татарстанских семей улучшили жилищные условия

04.02 / «Голос Америки» не стал регистрироваться в России

03.02 / Захарова ответила на слова главы МИД Польши о «победе» в споре с Россией

11.03 / УЕФА попросил страны-организаторы Евро-2020 провести матчи, несмотря на коронавирус

05.02 / На судне с заразившимися 2019-nCoV пассажирами в Японии оказались россияне

01.04 / Пранкеры Лексус и Вован дали совет по борьбе с унынием

13.02 / Хоккеисты Магнитки “всухую” проиграли в Нижнекамске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска