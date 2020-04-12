В Москве любитель пьяных селфи выпал с 15 этажа и висел на руках 15 минут

12.04.2020, 16:42, Новости дня

Мужчину оштрафуют за нарушение режима самоизоляции.

В московской Некрасовке 12 апреля житель по имени Антон чуть не погиб, делая селфи. Компания выпивала в квартире на улице Рождественской, а затем один из участников решил сфотографироваться и полетел с 15-го этажа.

Он успел схватиться за карниз и висел так около 15 минут. При этом его держала сожительница, не давая упасть. Выпавшего вытащили подоспевшие на помощь сотрудники ГИБДД.

В ходе опроса 36-летний житель сообщил, что находился в гостях, а живет в соседнем доме. В отношении него составлен административный протокол за нарушение режима самоизоляции”

А в марте 2020 года селфи на фоне трупов кончилось увольнением майора и лейтенанта полиции по району Щукино по Москве.

Напомним, что в ночь на 12 апреля из психбольницы в Иркутской области сбежали шесть пациентов.