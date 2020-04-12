 

Россияне стали чаще обращаться к ветеринарам, чтобы усыпить животных

12.04.2020, 16:42, Новости дня

Люди опасаются, что кошки и собаки могут стать переносчиками инфекции.

Коронавирус добрался и до домашних питомцев. В ветеринарные центры стали все чаще обращаться россияне с просьбой усыпить домашнего любимца. При этом очень многие интересуются, может ли животное стать переносчиком опасного вируса и заразить человека, сообщили Ura.ru в центре «Зверье мое». В другой ветеринарной клинике «Наш доктор» в Екатеринбурге тоже подтвердили, что поток четвероногих пациентов увеличился, хозяева стали чаще приводить питомцев на обследование.

Страхи россиян попытался развеять президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Для собак коронавирус очень старое заболевание, но оно не передается человеку, заверил  ветеринар. При этом он подчеркну, что заболеть могут исключительно непривитые щенки.

Также специалист отметил, владельцам собак нетрудно будет заметить изменения, по которому легко будет определить симптомы коронавируса: отказ от еды, воды, рвота.

Китайские ученые подтвердили, что кошки могут болеть COVID-19, при этом у уличных животных есть антитела, которые уничтожают клетки вируса.



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