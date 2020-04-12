Возле американского города появился загадочный купол

12.04.2020, 16:43, Разное

В одном из городов США появился загадочный купол, который не дает жителям покоя. Проснулись любители теорий заговора: кто-то подумал, что наступил апокалипсис, а кто-то – связал это с пришельцами.

Над городом за ночь появился огромный купол, однако паниковать не стоит и НЛО тут ни при чём Там житель города Паскагула поведал об огромном куполе, который возвышается над городом. Причем, с его слов, «вырос» он всего за одну ночь, и никого в городе об этом даже не предупредили.

Снимок загадочной конструкции он прикрепил к записи. Этот купол юзер описал как огромную полукруглую конструкцию, которая не закругляется книзу. С его слов, основания у купола не видно, а за домами и кронами деревьев есть река. Потому он предположил, что сооружение может быть на корабле.

Любители конспирологии сразу взялись за теории. Первое, что всех удивило, так это скорость постройки и ее высота. Другие же не стали паниковать и предположили, что это может быть радиолокационная станция или ракетный локатор на корабле. К слову, некоторые из них были очень близки к разгадке. Один из пользователей указал, что это может быть бункером для хранения топлива или древесной щепы.