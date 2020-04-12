 

Возле американского города появился загадочный купол

12.04.2020, 16:43, Разное

В одном из городов США появился загадочный купол, который не дает жителям покоя. Проснулись любители теорий заговора: кто-то подумал, что наступил апокалипсис, а кто-то – связал это с пришельцами.

Возле города Паскагула появился загадочный куполНад городом за ночь появился огромный купол, однако паниковать не стоит и НЛО тут ни при чём Там житель города Паскагула поведал об огромном куполе, который возвышается над городом. Причем, с его слов, «вырос» он всего за одну ночь, и никого в городе об этом даже не предупредили.

Снимок загадочной конструкции он прикрепил к записи. Этот купол юзер описал как огромную полукруглую конструкцию, которая не закругляется книзу. С его слов, основания у купола не видно, а за домами и кронами деревьев есть река. Потому он предположил, что сооружение может быть на корабле.

Любители конспирологии сразу взялись за теории. Первое, что всех удивило, так это скорость постройки и ее высота. Другие же не стали паниковать и предположили, что это может быть радиолокационная станция или ракетный локатор на корабле. К слову, некоторые из них были очень близки к разгадке. Один из пользователей указал, что это может быть бункером для хранения топлива или древесной щепы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Путч под прикрытием коронавируса

03.02 / Мнение: Маарат-ан-Нуман. Бои за трассу М-5

01.04 / Иосиф Пригожин озвучил сумму налогов Валерии: «За 10 лет мы с женой заплатили государству более 60 млн рублей»

20.03 / Мнение: Как читать новости и оставаться при этом оптимистом

22.03 / Никита Джигурда призывает устраивать “духовную камасутру”, чтобы перебороть страх перед коронавирусом

24.03 / Мнение: Олимпиаду в Токио перенесли на 2021-й год

24.03 / Столицу Белоруссии окропили святой водой с вертолета для защиты от коронавируса

20.02 / Михаил Шахназаров посоветовал Алёне Водонаевой «продолжать рекламировать интимные товары»

05.02 / Роза Сябитова предложила Елене Ханге не обижаться на государство за маленькую пенсию

10.04 / Ученые связали развитие жителей Земли с космосом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска