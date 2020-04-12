Ляшко: По моему мнению, коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически

12.04.2020, 16:35, Новости дня

Главный санитарный врач Украины – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию LB.ua высказал мнение, что коронавирусная болезнь COVID-19 вскоре станет циклическим сезонным заболеванием.

По его словам, к октябрю все страны мира будут подготовлены к очередной эпидемии коронавируса совсем иначе.

“Почему я говорю об октябре? По моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически. Нужно посмотреть, как вирус будет мутировать и как иммунитет с этими мутациями будет справляться. Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу и мутации не будут вызывать болезнь, это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях”, – отметил Ляшко.

Он выразил надежду, что вакцина от COVID-19 и препараты для его лечения все же будут найдены.

“Я вам открою секрет. Президент [Владимир Зеленский] попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов”, – добавил Ляшко.

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Украине 12 апреля достигло 2777, умерло 83 человека.