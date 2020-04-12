Послание “Граду и миру”. Папа римский призвал ослабить санкции во время пандемии, а также вспомнил об Украине

12.04.2020, 16:35, Новости дня

12 апреля папа римский Франциск выступил с пасхальным посланием Urbi et Orbi (“Граду и миру”), в котором призвал прекратить войны, ослабить международные санкции и простить долги беднейших стран в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Текст послания приводит “Радио Ватикана”.

“Да будут ослаблены, учитывая обстоятельства, международные санкции, затрудняющие странам, на которых они наложены, возможность оказывать должную поддержку своим гражданам; да будут созданы условия для всех государств, особенно наибеднейших, чтобы они могли ответить на основные нужды настоящего момента, посредством уменьшения или даже списания задолженностей, лежащих тяжким бременем на их бюджете. Сейчас не время для эгоизма, потому что стоящая перед нами задача сближает всех нас, не делая различий между людьми”, – сказал папа.

Он предупредил Европейский союз об угрозе распада, заявив, что именно объединенная Европа должна ответить на крупнейший вызов, от которого зависит “будущее всего мира”.

Франциск также призвал к немедленному прекращению огня во всех частях мира, где продолжаются вооруженные конфликты. “Да прекратятся страдания народа, живущего в восточных областях Украины”, – в частности отметил понтифик.

Папа римский выступал в пустом соборе Святого Петра, информирует Reuters. Обычно пасхальные послания глава Святого престола провозглашал с балкона собора перед заполненной верующими и туристами главной площадью Ватикана.

10 апреля, в Страстную пятницу, Франциск отслужил литургию и провел крестный ход, в котором из-за карантинных мер не приняли участие паломники.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.