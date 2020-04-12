 

В Николаевской области выявлены два новых случая COVID-19

12.04.2020, 16:35, Новости дня

В Николаевской области сегодня лабораторно подтвердили еще два случая коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

После выявления первых двух заразившихся жителей области был определен круг контактных лиц. 11 апреля был обследован 31 человек. По результатам лабораторных исследований, 12 апреля подтверждено еще два случая коронавируса.

Один из инфицированных – житель Вороновка, второй – житель Вознесенска. Оба случая относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному принципу (проводились совместные богослужения на дому).

Противоэпидемиологческие мероприятия в очаге распространения COVID-19 продолжаются, проводится определение расширенного круга контактных лиц с целью их лабораторного исследования.

Так, число заболевших COVID-19 в Николаевской области увеличилось до четырех.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Украине 12 апреля достигло 2777, умерло 83 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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