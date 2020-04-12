Мать Неймара объявила об отношениях с 22-летним киберспортсменом

12.04.2020, 16:33, Новости дня

Мама бразильского нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара Надин Гонсалвес объявила о том, что начала встречаться с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом. Футболист поддержал выбор мамы.

Совместное фото со своим молодым человеком 52-летняя Гонсалвес выложила в Instagram и подписала: "Необъяснимое невозможно объяснить".

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Публикация от Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves) 11 Апр 2020 в 3:49 PDT

При этом 28-летний сын поддержал выбор мамы, написав в комментариях: "Будь счастлива, люблю тебя". Отец Неймара также отметился в комментариях, опубликовав ряд смайликов, обозначающих овации.

Неймар – воспитанник бразильского "Сантоса", из которого летом 2013 года за 88 миллионов евро перешел в испанскую "Барселону". В августе 2017 года "Пари Сен-Жермен" заплатил за переход нападающего 222 миллиона евро, что по сей день является мировым трансферным рекордом.

28-летний футболист в текущем сезоне в составе парижан принял участие в 22 играх во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал десять результативных передач. Также на его счету 102 игры и 61 гол за сборную Бразилии.