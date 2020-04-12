ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

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12.04.2020, 16:33, Новости дня

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей. Как заявила Вуйнович в интервью программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1", хорошая погода позволила жителям города думать, что "это не касается меня". "Это результат всего, что происходило последние 10 дней", — отметила представитель ВОЗ.

Вуйнович также высказала мнение, что рост заражений коронавирусом COVID-19 объясняется несвоевременным обращением к врачу.

Ситуация в Москве была стабильна на протяжении месяца, отметила представитель ВОЗ. "За четыре недели средний прирост прирост был 20-22 процента — очень медленный", — пояснила Вуйнович.

В свою очередь, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков назвал молодежь, тинейджеров и людей среднего возраста главными нарушителями режима самоизоляции. Пенсионеры, наоборот, стараются максимально соблюдать карантин. Данчиков отметил, что люди старше 65 лет вообще не выходят из дома.

В субботу в Москве оформили 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовности. Также за весь период оштрафованы 30 человек, которые больны коронавирусом и нарушили режим самоизоляции.



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