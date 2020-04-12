Коронавирус бьет по легким сильнее, чем тяжелый острый респираторный синдром

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12.04.2020, 16:33, Новости дня

Новый коронавирус поражает ткани легких в три раза сильнее, чем атипичная пневмония (тяжелый острый респираторный синдром — ТОРС), заявил группа ученых под руководством профессора Юэн Квок-юна из Университета Гонконга.

У шести добровольцев взяли образцы легочной ткани. Выяснилось, что за 2 суток вирус реплицировался в 3,2 раза сильнее, чем вирус атипичной пневмонии и почти не спровоцировал действие сигнальных белков иммунной системы.

Коронавирус размножается в условиях пониженного уровня интерферонов и воспалительных реакций, отметил доктор Джаспер Чан. Профессор Юэн Квок-юн заявил, что шансов сдержать пандемию до июля, почти нет, передает ТАСС.

ВОЗ объявила пандемией вспышку заболевания, вызванного новым коронавирусом, 11 марта.

До того глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил инфодемию главным врагом в борьбе с коронавирусом. Если на 20 процентов иммунизировать популяцию от слухов и фейков, это намного упростит лечение болезни.



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