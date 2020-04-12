 

Очевидцы сняли видео со светящимися НЛО над городом Ютика

12.04.2020, 16:30, Разное

Над американским городом Ютика очевидцы сняли на видео девять светящихся объектов. НЛО в процессе записи успели сформировать необычную геометрическую фигуру.
По словам очевидцев, 8 апреля 2020 года изначально они наблюдали в небе 8 светящихся объектов. Три из них находились впереди, еще пять — позади, тем самым они образовали геометрическую фигуру.

Некоторое время НЛО никуда не двигались, но затем к ним быстро приблизился еще один объект. Он пролетел мимо группы, но после этого все восемь светящихся тел устремились вслед за ним.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Скандалы: Суперджет в штопоре

26.03 / Александр Буйнов вспомнил о коротком бурном романе с Аллой Пугачёвой

15.03 / Смартфон Honor AQM-AL10 замечен в базе данных TENAA

15.03 / Влад Кадони впервые рассказал об убийстве отца

17.02 / Звезда оказалась на краю Млечного Пути из-за «катапультирования» черной дырой

12.04 / Лидия Федосеева-Шукшина о своей пенсии: «Мне на всё хватает»

10.04 / Алена Водонаева продемонстрировала “забеги голышом” своего сына

30.03 / Китай – после вспышки эпидемии

19.03 / Мнение: Мертвая лошадь

08.04 / Больных коронавирусом в Нью-Йорке хотят хоронить в городских парках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска