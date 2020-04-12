Очевидцы сняли видео со светящимися НЛО над городом Ютика

12.04.2020, 16:30, Разное

Над американским городом Ютика очевидцы сняли на видео девять светящихся объектов. НЛО в процессе записи успели сформировать необычную геометрическую фигуру.

По словам очевидцев, 8 апреля 2020 года изначально они наблюдали в небе 8 светящихся объектов. Три из них находились впереди, еще пять — позади, тем самым они образовали геометрическую фигуру.

Некоторое время НЛО никуда не двигались, но затем к ним быстро приблизился еще один объект. Он пролетел мимо группы, но после этого все восемь светящихся тел устремились вслед за ним.