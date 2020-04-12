Армию Грузии обует Германия, а оденет Турция

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12.04.2020, 16:30, Новости дня

Страны НАТО окажут содействие грузинской армии в плане обеспечения обмундированием, сообщил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью телекомпании «PosTV» Гарибашвили сообщил, что «в мае у грузинских военных будет немецкая обувь самого высокого качества, такая, какую носят военные Германии».

«Форма тоже будет содействовать стандартам НАТО, она заказана в Турции», – сказал министр.

Ираклий Гарибашвили также заявил, что после обретения Грузией независимости «таких масштабных инфраструктурных проектов» в сфере обороны не осуществлялось.

Он сказал, что проводится реабилитация 250 объектов – все по стандартам НАТО.

До конца года на это выделено 100 млн лари (более 30 млн долларов).

В ноябре Ираклий Гарибашвили говорил, что Вооруженные силы Грузии в плане боевой подготовки «полностью соответствуют» стандартам НАТО, но по социальным условиям военнослужащих – «абсолютно далеки».

Ираклий Гарибашвили тогда назвал уровень профессионализма грузинских военных по сравнению с войной с Россией в 2008 году «очень возросшим», отметив при этом, что «НАТО регулярно рекомендует обратить внимание на инфраструктуру и условия жизни грузинских военных».

По его словам, после распада СССР и до сегодняшнего дня инфраструктура грузинской армии «амортизирована на 90%».

В Вооруженных силах Грузии 37 тыс. человек.



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