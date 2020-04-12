Смартфон Honor 30 Pro+ с процессором Kirin 990 засветился в базе бенчмарка Geekbench

12.04.2020, 16:30, Разное

В среду, 15 апреля, суббренд компании Huawei в ходе онлайн-конференции готовится представить новую линейку устройств, в числе которых и Honor 30 Pro+ с процессором Kirin 990. Готовящийся к дебюту смартфон засветился в базе бенчмарка Geekbench под кодовым обозначением EBG-AN10.

Точной информации о названии протестированной в Geekbench новинке от Honor нет, равно как и подтверждения её работы на базе именно процессора Kirin 990. При этом сетевые источники, опираясь на технические характеристики чипа, утверждают, что производительность устройству с кодом EBG-AN10 обеспечивает Kirin 990. Более ранние утечки гласили о наличии данного процессора в Honor 30 Pro+, а потому набравшим в одноядерном режиме более 3,89 тыс. баллов, а в многоядерном – 12,75 тыс. баллов, называют готовящуюся к дебюту новинку от суббренда Huawei.

Из обнародованных результатов тестирования в Geekbench также известно о платформе Android 10 в Honor 30 Pro+ и 8 Гб ОЗУ. Относительно других технических характеристик гаджета сообщается мало, поэтому более детально об этом поклонники бренда узнают уже после премьеры. Ожидается, что линейку Honor 30 оснастят OLED-экранами диагональю 6,57˝ с частотой обновления 90 Гц.