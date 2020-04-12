 

Путин продлил режим самоизоляции в РФ до 30 апреля

12.04.2020, 16:24, Разное

Об этом президент заявил в ходе своего второго обращения к нации в связи пандемией коронавируса. По словам главы государства, переломить ситуацию в Москве, несмотря на усилия властей, не удалось. 
 
Из обращения Путина также стало известно, что главам субъектов федерации предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны определиться с необходимыми мерами. Одновременно действия региональных властей должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами.
 
На всё время “нерабочего” месяца продолжат функционировать органы власти, аптеки, предприятия с непрерывным производством, продовольственные магазины, медицинские учреждения.



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