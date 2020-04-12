Попавший в «Коммунарку» с подозрением на коронавирус Александр Васильев рассказал о лечении

12.04.2020, 16:09, Разное

Историк-искусствовед Александр Васильев на своей странице в Instagram пояснил о том, как идёт его лечение в московской «Коммунарке», куда он попал с подозрением на коронавирус. Госпитализации 61-летнего декоратора интерьеров, пытавшегося побороть кашель «бабушкиными» методами, поспособствовали звезда «Жить здорово» Елена Малышева и теле- и радиоведущая Арина Шарапова, которым он теперь безмерно благодарен.

Таким образом, именно бдительные и неравнодушные коллеги посодействовали тому, чтобы историк моды перестал заниматься самолечением и доверил своё здоровье специалистам. В свежем Instagram-посте Александр Васильев подтвердил – он находится сейчас в «Коммунарке», хотя сухой кашель, со временем сопровождавшийся несильным подъёмом температуры тела – до 38 °C, у него начался ещё 5 апреля. Театральный художник усиленно старался побороть недуг, налегая на горячий чай с лимоном, имбирь, соду и настойку женьшеня, но состояние не улучшалось.

Когда о плохом самочувствии коллеги узнала Арина Шарапова, она созвонилась с Еленой Малышевой, и телеведущая отреагировала мгновенно – она вызвала для Александра Васильева скорую помощь. Медики измерили коллекционеру давление, взяли тест на COVID-19 и, вопреки просьбам не госпитализировать его, увезли в «Коммунарку». Данное медицинское учреждение «звёздный» пациент назвал в Instagram светлым и очень чистым, оснащённым всем необходимым. «В приёмном покое, несмотря на мои попытки замаскироваться, я был узнан. У меня взяли анализы и отсканировали лёгкие, диагностировав двухстороннее воспаление», – написал историк моды.

По словам Александра Васильева, сейчас он находится в уютной палате, его 5 раз в день кормят, по утрам «прокапывают», в течение дня берут различные анализы и дают таблетки. Медицинский персонал, одетый в белые комбинезоны и маски, телеведущий «Модного приговора» сравнил с космонавтами, опубликовав в соцсети фото двух врачей.

«А за окном – прекрасное небо Вербного воскресенья. Я выберусь», – выразил уверенность Александр Васильев.