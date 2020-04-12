Директор госпитализированной Татьяны Булановой рассказал о её состоянии

12.04.2020, 16:09, Разное

Сегодня, 12 апреля, появилась информация о госпитализации 51-летней известной отечественной эстрадной исполнительницы Татьяны Булановой в одну из клиник Санкт-Петербурга. Позже директор певицы кратко пояснил о её состоянии, отметив, что сейчас ей уже лучше.

По словам представителя, состояние Булановой медиками оценивается как стабильное. На текущий момент она по-прежнему находится в питерском НМИЦ им. Алмазова, в реанимационном отделении. За именитой пациенткой наблюдают медики и сейчас она чувствует себя уже лучше, чем при поступлении в медучреждение с подозрением на инсульт и жалобами на болевые ощущения в области сердца.

Напомним, данные о госпитализации изначально подтвердил близкий друг Булановой Артём Анчуков, а вот директор от любых комментариев относительно происходящего отказывался. Позже сама певица сообщала, что её состояние начало улучшаться, а затем это подтвердил и её представитель.