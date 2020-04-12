ВОЗ объяснила рост числа заразившихся в Москве

12.04.2020, 16:08, Новости дня

Рост числа заболевших новым коронавирусом в Москве произошел из-за расслабленного поведения жителей города в последние 10 дней, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Это результат всего, что происходило последние 10 дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: «А это не касается меня», – передает ее слова ТАСС.

Накануне в мэрии Москвы также заявили, что на второй неделе самоизоляции жители столицы стали нарушать установленные правила и чаще покидать свои дома.

В РФ за последние сутки подтвердили 2 тыс. 186 новых случаев коронавируса, из них в Москве – 1,3 тыс. человек. Всего в стране зафиксировано 15 тыс. 770 вирус-положительных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.