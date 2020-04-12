Джулиан Ассанж дважды стал отцом, не покидая посольства Эквадора в Лондоне

12.04.2020, 16:00, Разное

О том, что 48-летний основатель Wikileaks уже дважды отец, стало известно несколько часов назад благодаря британскому изданию DailyMail. На этом портале появилось интервью с адвокатом по правам человека, 37-летней Стеллой Моррис. Она и является матерью двух его сыновей, которые появились на свет, пока Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне и пытался избежать экстрадиции в Соединенные штаты.

По словам Моррис, ее судьбоносное знакомство с Ассанжем состоялось в 2015 году, когда она присоединилась к группе юристов, подававших на аппеляцию экстрадиции Джулиана. Они довольно быстро сблизились, и уже в 2016 году был зачаст их первый сын Гэбриэл, а в 2017 пара заключила тайную помолвку. Через год на свет появился Гэбриел, а еще через год — младший сын пары Макс, причем за родами обоих мальчиков сам Ассандж наблюдал по видео-связи. У детей даже есть крестные матери: британская рэп-исполнительница M.I.A. и Трейси Сомерсет, герцогиня Бофорт

Стелла МоррисКак именно паре удавалось так долго скрывать от общественности все эти детали, Стелла не уточняет. Долгое время считалось, что даже в посольстве Эквадора — нейтральной территории — Ассанж все равно находится под пристальным вниманием спецслужб (в том числе, возможно, и служб федеральной разведки США). Не знали об интимных отношениях пары и сами дипломаты из посольства — однако предоставленные эксклюзивно DailyMil фотографии Стеллы (она вместе с Ассанжем, а также Джулиан с их младшим сыном) не заставляют усомниться в том, что женщина точно близко знакома с журналистом.

Стелла Моррис с сыновьями Джулиана Ассанжа Младший сын пары МаксПо словам Моррис, она решила сделать тайное явным, потому что боится за судьбу своего возлюбленного, которому в прошлом году отказали в убежище в посольстве, а сейчас держат в лондонской тюрьме строгого режима “Белмарш”. За это время она уже успела навестить его вместе с сыновьями, и пара по-прежнему намерена в ближайшее время пожениться —даже если сделать это придется за решеткой. Все, чего опасается Стелла сейчас больше всего —это угрозе жизни своему возлюбленному, который может заразиться в тюрьме вирусом COVID-19. По словам Моррис, у Ассанжа имеется хроническое заболевание легких, а также проблемы с психикой:

За последние пять лет я осознала, что любовь выживает даже в самых невыносимых обстоятельствах, однако теперь все изменилось. Я по-настоящему боюсь, что больше не увижу его в живых. Я жила тихо и уединенно, воспитывала двоих детей и мечтала о том дне, когда мы сможем воссоединиться. Но сейчас я должна высказаться, потому что вижу, что его жизнь в опасности. Слабое физическое здоровье Джулиана подвергает его серьезной опасности, как и многих других людей, находящихся в группе риска, и я не думаю, что он сможет пережить заболевание коронавирусом.

Эти новости наверняка станут настоящим шоком для соратников и врагов Ассанжа, который, по всеобщему мнению, после попадания в посольство Эквадора в 2012 году вел практически затворнический образ жизни. Возможно, шокирует эта информация и Памелу Андерсон — актрису, которая неоднократно выступала с требованием освободить создателя WikiLeaks и постоянно навещала его в посольстве. В прессе неоднократно появлалась информация о романтических отношениях Памелы и Джулиана, но, как показали недавние новости, все оказалось совсем иначе.

Джулиан Ассанж

Напомним, что Джулиан Ассанж основал сайт WikiLeaks в 2006 году. Специализация издания была основана на обнародовании “сверхсекретной информации”, которое повлекло за собой многочисленные громкие скандалы в крупных державах, связанные с раскрытием фактов коррупции и военных преступлений. В попытке избежать экстрадиции в Америку из-за публикации секретных данных (а также экстрадиции в Швецию, где Ассанжу в 2013 году были предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера, которые впоследствии не были доказаны) последние годы он провел в посольстве Эквадора в Лондоне. Почти год назад суд Лондона признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к тюремному заключению сроком в 11 месяцев. Вскоре после его попадания в тюрьму “Белмарш” власти США предъявили ему новые обвинения по 17 эпизодам (нарушение закона о шпионаже, сговор с целью взлома правительственных серверов и т.д.), и теперь в Америке ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. У Ассанжа также есть сын: 31-летний Дэниел от предыдущих отношений с супругой Терезой, с которой он развелся незадолого до совего ареста.