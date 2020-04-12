 

В Китае назвали преимущества российского истребителя Су-27СМ3

12.04.2020, 15:53, Разное

Эксперты из Китая проанализировали ключевые преимущества российского истребителя Су-27СМ3. Кроме того, они сравнили данную модификацию с прошлым поколением Су-35.
Стоит напомнить, что Китайская Народная Республика получила более 20 соответствующих самолёта по контракту, заключенному почти 5 лет назад. Такие же боевые машины есть и в составе Военно-Космических сил России. К слову, когда глава Минобороны Сергей Шойгу посещал Сирию, его сопровождали именно Су-35. Впрочем, китайские специалисты решили проанализировать Су-27СМ3.

Во-первых, они выделяют конструкцию фюзеляжа, которая выглядит мощнее, чем в прошлых и будущих поколениях. Во-вторых, благодаря широкой номенклатуре боеприпасов, ведение боя будет более эффективным. Кроме того, двигатель АЛ-31Ф-М1 назван превосходным. Подобными силовыми агрегатами китайские инженеры пока похвастаться не могут, отметили местные журналисты.



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